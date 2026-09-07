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Resumen

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Una mujer cruza la calle cerca de una valla publicitaria antiestadounidense en la plaza Enghelab de Teherán, Irán, el 2 de septiembre de 2026. (Foto de Atta KENARE / AFP).
Una mujer cruza la calle cerca de una valla publicitaria antiestadounidense en la plaza Enghelab de Teherán, Irán, el 2 de septiembre de 2026. (Foto de Atta KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

Irán advirtió este lunes de que atacará a empresas energéticas de Estados Unidos en Oriente Medio si Washington bombardea instalaciones iraníes, en medio de los intercambios de ataques de los últimos días contra buques y petroleros en el estrecho de Ormuz.

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