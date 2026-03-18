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Esta imagen del 16 de diciembre de 2009 muestra el lanzamiento de prueba del misil de alcance medio Sejil 2 de Irán que puede alcanzar objetivos dentro de Israel. (Foto de VAHI REZA ALAEE / ISNA / AFP).
Esta imagen del 16 de diciembre de 2009 muestra el lanzamiento de prueba del misil de alcance medio Sejil 2 de Irán que puede alcanzar objetivos dentro de Israel. (Foto de VAHI REZA ALAEE / ISNA / AFP).
/ VAHI REZA ALAEE
Por Agencia EFE

El Ejército iraní calificó el ataque de EE.UU. e Israel contra unas refinerías de gas en el sur del país persa como “un crimen de guerra” y advirtió que “no quedará impune”, además de amenazar con atacar “infraestructura enemiga que antes se consideraba segura”.

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