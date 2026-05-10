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Esta captura de pantalla, tomada el 10 de mayo de 2026 de un video publicado por el Comando Central de Estados Unidos, muestra un ataque contra el petrolero M/T Sevda, de bandera iraní. (AFP).
Esta captura de pantalla, tomada el 10 de mayo de 2026 de un video publicado por el Comando Central de Estados Unidos, muestra un ataque contra el petrolero M/T Sevda, de bandera iraní. (AFP).
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Por Agencia EFE

Irán amenazó con atacar intereses estadounidenses en Oriente Medio en caso de nuevos ataques contra sus buques mercantes, después de que dos de sus embarcaciones fueran bombardeadas el viernes en el golfo de Omán.

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