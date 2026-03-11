Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fuerzas de seguridad de Irán vigilan durante un funeral multitudinario por los comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), el 11 de marzo de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

Irán amenazó este miércoles con atacar “todos los puertos y centros económicos de la región” después de que Estados Unidos instara a la población iraní a evitar puertos civiles utilizados por las fuerzas armadas del país.

