Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En la fotografía, tomada el 3 de julio de 2023, se aprecian rascacielos a lo largo de la céntrica avenida Sheikh Zayed en Dubái. (Foto de Karim Sahib / AFP).
En la fotografía, tomada el 3 de julio de 2023, se aprecian rascacielos a lo largo de la céntrica avenida Sheikh Zayed en Dubái. (Foto de Karim Sahib / AFP).
/ KARIM SAHIB
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este martes que atacará desde mañana miércoles las oficinas en Oriente Medio de compañías tecnológicas estadounidenses que calificó como “compañías terroristas espías”, entre las que incluyó a Microsoft, Apple y Google, y advirtió a sus trabajadores que se alejen de sus puestos de trabajo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.