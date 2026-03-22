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Un buque de la armada es visto navegando en el Estrecho de Ormuz, el domingo 1 de marzo de 2026. Foto: SAHAR AL ATTAR / AFP
Un buque de la armada es visto navegando en el Estrecho de Ormuz, el domingo 1 de marzo de 2026. Foto: SAHAR AL ATTAR / AFP
Por Agencia AFP

El ejército de Irán amenazó el domingo con cerrar por completo el estratégico estrecho de Ormuz si el presidente estadounidense Donald Trump ataca las plantas eléctricas del país.

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