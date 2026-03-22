El ejército de Irán amenazó el domingo con cerrar por completo el estratégico estrecho de Ormuz si el presidente estadounidense Donald Trump ataca las plantas eléctricas del país.

“Si se llevan a cabo las amenazas de Estados Unidos respecto a las plantas eléctricas de Irán (...) el estrecho de Ormuz quedará completamente cerrado y no volverá a abrirse hasta que nuestras plantas eléctricas destruidas hayan sido reconstruidas”, afirmó el mando operativo del ejército Jatam Al Anbiya en un comunicado difundido por la televisión estatal.

Irán prácticamente ya ha cerrado esta estratégica vía marítima, pero un número relativamente reducido de buques ha podido transitar por allí, alrededor de un 5% de su volumen previo a la guerra, según la empresa de análisis Kpler.

El cruce de amenazas avivó la preocupación sobre las plantas nucleares, tras más de tres semanas de una guerra que reta a la economía global por la posibilidad de que la fuerte alza del petróleo genere inflación.

Trump —bajo una fuerte presión por el alza de los precios de los combustibles en un año de elecciones de mitad de mandato— dio un ultimátum a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz.

Si no se reabre esta vía clave para el comercio mundial de hidrocarburos, “Estados Unidos atacará y arrasará sus diversas CENTRALES ELÉCTRICAS, ¡EMPEZANDO POR LA MÁS GRANDE!”, dijo el presidente de Estados Unidos en un mensaje en Truth Social.

Irán replicó de inmediato. El poderoso presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, amenazó con destruir “irreversiblemente” las infraestructuras energéticas, de tecnología de la información y de desalinización de agua de la región.

Además advirtió que esto hará subir los precios del petróleo por “mucho tiempo”.

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Irán advirtió este lunes 16 de marzo que está preparado para continuar con la guerra y llevarla "tan lejos como sea necesario", mientras Estados Unidos presiona a las grandes potencias para que le ayuden a reabrir el estrecho de Ormuz, crucial para el tránsito de petróleo. (AFP)

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