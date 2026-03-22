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Un motociclista pasa junto a misiles simbólicos en Teherán, Irán, el 22 de marzo de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Un motociclista pasa junto a misiles simbólicos en Teherán, Irán, el 22 de marzo de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió este domingo que Irán atacará y destruirá las infraestructuras vitales, energéticas y petroleras en toda la región si Estados Unidos cumple su amenaza de bombardear centrales eléctricas iraníes por el cierre del Estrecho de Ormuz.

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