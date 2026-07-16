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Resumen

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Una valla publicitaria antiestadounidense con la frase en persa "Sangre por sangre" cuelga en la Plaza Palestina de Teherán, Irán, el 16 de julio de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Una valla publicitaria antiestadounidense con la frase en persa "Sangre por sangre" cuelga en la Plaza Palestina de Teherán, Irán, el 16 de julio de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Por Agencia EFE

Irán advirtió este jueves de que destruirá “todas las infraestructuras de la región” de Oriente Medio si Estados Unidos ataca las infraestructuras del país persa, después de que Washington amenazara con destruir la próxima semana todas las centrales eléctricas y puentes iraníes si Teherán no acepta sentarse a negociar.

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