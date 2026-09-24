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Resumen

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Una mujer iraní pasa junto a un mural del ayatolá Ali Jamenei, líder supremo asesinado de Irán, en Teherán el 23 de septiembre de 2026. (Foto de AFP)
Una mujer iraní pasa junto a un mural del ayatolá Ali Jamenei, líder supremo asesinado de Irán, en Teherán el 23 de septiembre de 2026. (Foto de AFP)
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Por Agencia AFP

Irán extenderá la guerra “hasta el océano Índico” si Estados Unidos lanza nuevos ataques, advirtió este jueves un consejero del líder supremo iraní Mojtaba Jamenei.

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