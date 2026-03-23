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Varios cargueros navegan en aguas del golfo Pérsico. cerca de la isla de Qeshm en la provincia iraní de Hormozgan, en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Varios cargueros navegan en aguas del golfo Pérsico. cerca de la isla de Qeshm en la provincia iraní de Hormozgan, en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Por Agencia EFE

Irán amenazó este lunes con minar todas las vías de acceso y rutas de comunicación del golfo Pérsico si sus islas son atacadas por Estados Unidos, país que apuntó ayer que está sobre la mesa la invasión de la isla de Jarg, donde está el principal centro petrolero de Irán.

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