Irán amenazó este lunes con minar todas las vías de acceso y rutas de comunicación del golfo Pérsico si sus islas son atacadas por Estados Unidos, país que apuntó ayer que está sobre la mesa la invasión de la isla de Jarg, donde está el principal centro petrolero de Irán.

“Cualquier intento del enemigo de atacar las costas o islas iraníes provocará, de forma natural y conforme a la práctica militar habitual, el minado de todas las vías de acceso y rutas de comunicación en el golfo Pérsico y sus costas con distintos tipos de minas navales, incluidas minas flotantes desplegables desde la costa”, advirtió el Consejo de Defensa iraní.

El órgano aseguró que si se llegase a ese extremo “todo el golfo Pérsico pasaría durante largos periodos a una situación similar a la del estrecho de Ormuz, es decir todo el golfo quedaría prácticamente bloqueado”.

Y en esas circunstancias el paso por el estrecho de Ormuz para “países no hostiles” será coordinado por Irán.

Agregó que toda la responsabilidad sería del “agresor”, en referencia a Estados Unidos.

La advertencia se produce después de que ayer el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declarase que todas las opciones, incluyendo el envío de tropas para asegurar la isla de Jarg -que alberga la mayor terminal de exportación de crudo de la república islámica-, están sobre la mesa.

Imagen de archivo de un buque en aguas del Golfo Pérsico. Foto: EPA/Mazen Mahdi

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el sábado por la noche que “si Irán no abre totalmente el estrecho en un plazo de 48 horas, a partir de este momento, Estados Unidos atacará y arrasará con sus diversas centrales eléctricas”.

La República Islámica ha respondido con un tono de desafío a Trump, amenazado a su vez con atacar las instalaciones energéticas en el golfo Pérsico y bloquear totalmente el estrecho de Ormuz.

Por este estratégico paso circula transita el 20 % de las exportaciones globales de crudo, que ha disminuido enormemente desde el comienzo d el guerra por los ataques iraníes lo que disparado los precios del petróleo.

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