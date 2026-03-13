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El lanzamiento de la oleada n.º 41 de misiles iraníes publicado el 12 de marzo del 2026 por la Guardia Revolucionaria de Irán. (AFP).
El lanzamiento de la oleada n.º 41 de misiles iraníes publicado el 12 de marzo del 2026 por la Guardia Revolucionaria de Irán. (AFP).
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Por Agencia EFE

El ejército de Irán aseguró este sábado que destruirá “toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos” en Oriente Medio si se produce una agresión contra sus propias instalaciones energéticas, después del ataque estadounidense contra la isla iraní de Kharg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica.

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