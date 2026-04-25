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Varios vehículos pasan junto a una valla publicitaria gigante que reza "El estrecho de Ormuz permanece cerrado" en la Plaza de la Revolución de Teherán, el 22 de abril de 2026, en medio de un alto el fuego en la región. (ATTA KENARE / AFP) /
Varios vehículos pasan junto a una valla publicitaria gigante que reza "El estrecho de Ormuz permanece cerrado" en la Plaza de la Revolución de Teherán, el 22 de abril de 2026, en medio de un alto el fuego en la región. (ATTA KENARE / AFP) /
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron este sábado a Estados Unidos sobre las consecuencias de continuar con el bloqueo naval de los puertos iraníes, lo que calificaron como acciones de “bandolerismo y piratería”, y amenazaron con dar una respuesta firme.

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