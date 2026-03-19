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Una imagen proporcionada por la oficina de prensa del Ejército de Irán el 19 de enero de 2024 muestra el lanzamiento de un misil durante un ejercicio militar en un lugar no revelado. (AFP).
Una imagen proporcionada por la oficina de prensa del Ejército de Irán el 19 de enero de 2024 muestra el lanzamiento de un misil durante un ejercicio militar en un lugar no revelado. (AFP).
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El Ejército de Irán advirtió este jueves que la respuesta a los ataques contra sus infraestructuras energéticas “ya está en marcha y aún no ha terminado”, tras los recientes bombardeos israelíes contra instalaciones gasistas en el sur del país.

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