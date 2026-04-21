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El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, observa tras una foto familiar durante la Cumbre de la UE en la sede de la UE en Bruselas, el 19 de marzo de 2026. (NICOLAS TUCAT / AFP)
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, observa tras una foto familiar durante la Cumbre de la UE en la sede de la UE en Bruselas, el 19 de marzo de 2026. (NICOLAS TUCAT / AFP)
/ NICOLAS TUCAT
Por Agencia EFE

El secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, calificó este martes como “un paso importante hacia la desescalada” la decisión de Donald Trump de extender el alto el fuego en Irán.

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