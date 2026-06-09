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Un lanzador de misiles antiaéreos disparando una salva durante un ejercicio militar conjunto entre el Ejército de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. (Foto referencial, AFP).
Un lanzador de misiles antiaéreos disparando una salva durante un ejercicio militar conjunto entre el Ejército de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. (Foto referencial, AFP).
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Por Agencia AFP

Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron este miércoles un ataque contra una base de Estados Unidos en Jordania, luego de que Washington lanzara bombardeos contra objetivos de la república islámica en el estrecho de Ormuz en represalia por el derribo de un helicóptero militar.

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