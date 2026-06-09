Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron este miércoles un ataque contra una base de Estados Unidos en Jordania, luego de que Washington lanzara bombardeos contra objetivos de la república islámica en el estrecho de Ormuz en represalia por el derribo de un helicóptero militar.
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