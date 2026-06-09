Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron este miércoles un ataque contra una base de Estados Unidos en Jordania, luego de que Washington lanzara bombardeos contra objetivos de la república islámica en el estrecho de Ormuz en represalia por el derribo de un helicóptero militar.

Las fuerzas del ejército ideológico iraní “atacaron y destruyeron cuatro objetivos importantes, entre ellos grupos de cazas F35 en una base aérea y el centro de mando militar estadounidense” de Azraq, en Jordania, indicaron los Guardianes en un comunicado publicado por un medio de comunicación estatal.

Información en desarrollo...

VIDEO RECOMENDADO

Donald Trump moderó este domingo 24 de mayo las expectativas de un acuerdo inminente con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, pese a que ambas partes reportaron progresos en las negociaciones. (AFP)

SOBRE EL AUTOR