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La Guardia Revolucionaria de Irán informó que ha atacado ciudades en Israel como Tel Aviv y Haifa. (EFE/EPA/ABIR SULTAN)
La Guardia Revolucionaria de Irán informó que ha atacado ciudades en Israel como Tel Aviv y Haifa. (EFE/EPA/ABIR SULTAN)
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria de Irán informó este sábado que ha atacado cinco bases militares de Estados Unidos en la región de Oriente Medio y ciudades en Israel como Tel Aviv y Haifa.

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