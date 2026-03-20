La Guardia Revolucionaria de Irán informó este sábado que ha atacado cinco bases militares de Estados Unidos en la región de Oriente Medio y ciudades en Israel como Tel Aviv y Haifa.
Según el comunicado del cuerpo militar de elite iraní, fueron atacadas “con éxito” las bases Príncipe Sultán, en Arabia Saudí; Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos; Ali al Salem, en Kuwait; Erbil, en el Kurdistán iraquí; y la Quinta Flota Naval, en Baréin.
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Estas bases fueron blanco de ataques efectuados con los sistemas de misiles Qiyam y Emad, así como con un dron, en repetidas ocasiones durante las últimas horas.
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Tanto Baréin como Kuwait y Arabia Saudí han informado haber interceptado drones y misiles recientemente.
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En Israel, los objetivos principales fueron Haifa y Tel Aviv, en unos ataques en los que la Guardia Revolucionaria empleó misiles Jorramshahr 4 y Qadr.
Esta nueva ola de ataques se produce después de que el presidente Donald Trump asegurara que Estados Unidos está “muy cerca de alcanzar” sus objetivos en la guerra que libra con Israel contra Irán desde el pasado 28 de febrero.
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Estos son la degradación de la capacidad de misiles iraníes, la destrucción de la industria defensiva del país, la eliminación de su Armada y Fuerza Aérea, e impedir que Irán logre un arma nuclear, declaró Trump.
Donald Trump admite efectos en la economía por ofensiva contra Irán, pero sostiene que la operación fue exitosa y logró sus objetivos.
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