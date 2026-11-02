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Resumen

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Una mujer iraní sostiene la bandera nacional de Irán en una calle de Teherán. (Foto: ATTA KENARE / AFP)
Una mujer iraní sostiene la bandera nacional de Irán en una calle de Teherán. (Foto: ATTA KENARE / AFP)
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

Irán aseguró el lunes que las consultas con Estados Unidos para evitar una reanudación de las hostilidades son “intensas” y se ofreció a reabrir el estratégico estrecho de Ormuz bajo determinadas condiciones, pese a que las posiciones siguen muy alejadas.

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