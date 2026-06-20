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Un hombre cruza una calle cerca de una valla publicitaria que representa el estrecho de Ormuz con una leyenda en persa que dice "Siempre en manos de Irán", en la plaza Vanak de Teherán, el 25 de mayo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Un hombre cruza una calle cerca de una valla publicitaria que representa el estrecho de Ormuz con una leyenda en persa que dice "Siempre en manos de Irán", en la plaza Vanak de Teherán, el 25 de mayo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

Las Fuerzas Armadas iraníes anunciaron este sábado el cierre del estrecho de Ormuz al tránsito marítimo en respuesta a los ataques israelíes en el sur del Líbano y responsabilizaron a Estados Unidos de incumplir el memorando de entendimiento que puso fin a la guerra, según informó la agencia IRNA.

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