Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Frente a un gran retrato del líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, se exhiben el misil tierra-tierra Shahab-2 (izq.), dos misiles tierra-aire Sayyad-1 (centro) y un misil Zelzal.(Foto de Atta KENARE / AFP).
Frente a un gran retrato del líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, se exhiben el misil tierra-tierra Shahab-2 (izq.), dos misiles tierra-aire Sayyad-1 (centro) y un misil Zelzal.(Foto de Atta KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) iraní anunció que lanzará en breve la mayor operación militar en la historia de las Fuerzas Armadas del país contra Israel y Estados Unidos tras el anuncio de la muerte del líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.