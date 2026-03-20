Irán anunció este viernes una nueva ofensiva contra Estados Unidos e Israel, que incluyó bombardeos con misiles balísticos contra objetivos en Tel Aviv y Haifa, en territorio israelí, así como ataques con drones a bases estadounidenses en Oriente Medio.

Según un comunicado de la Guardia Revolucionaria iraní emitido por la agencia Tasnim, los misiles ‘Khorramshahr 4’ y ‘Qadr’, balísticos y de múltiples ojivas, impactaron 25 puntos en ambas ciudades israelíes, superando los sistemas de defensa antiaérea.

Añadió que drones suicidas impactaron también instalaciones militares estadounidenses, destruyendo hangares y eliminando equipos de sistemas Patriot, en bases de EE.UU. en la región, como la de Sheikh Isa, en Baréin.

Fragmentos de un misil iraní han impactado este viernes en la Ciudad Vieja de Jerusalén, lo que ha dejado un herido.

Daños en el lugar de un presunto ataque con misiles ocurrido durante la noche en una zona residencial cerca de la ciudad de Shoham, en el centro de Israel. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN

EFE confirmó fuertes explosiones en la urbe tras una nueva oleada de misiles iraníes, mientras imágenes en redes sociales mostraban una columna de humo elevándose desde el casco antiguo.

Irán lanzó cuatro andanadas de ataques sobre Jerusalén en algo más de una hora en la noche entre el jueves y el viernes, lo que supone una intensificación de los bombardeos que ya son habituales desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

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