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Daños en el lugar de un presunto ataque con misiles ocurrido durante la noche en una zona residencial cerca de la ciudad de Shoham, en el centro de Israel. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN
Daños en el lugar de un presunto ataque con misiles ocurrido durante la noche en una zona residencial cerca de la ciudad de Shoham, en el centro de Israel. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN
Por Agencia EFE

Irán anunció este viernes una nueva ofensiva contra Estados Unidos e Israel, que incluyó bombardeos con misiles balísticos contra objetivos en Tel Aviv y Haifa, en territorio israelí, así como ataques con drones a bases estadounidenses en Oriente Medio.

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