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Una mujer iraní camina junto a un mural contra Estados Unidos e Israel en Teherán. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Una mujer iraní camina junto a un mural contra Estados Unidos e Israel en Teherán. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Por Agencia EFE

Las autoridades iraníes informaron este lunes de ataques estadounidenses contra varios puntos de la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, perpetrados anoche sin causar daños en zonas residenciales ni en infraestructuras vitales, en la tercera ronda de bombardeos contra la isla desde el lunes pasado.

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