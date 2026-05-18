El máximo organismo de seguridad de Irán anunció el lunes la formación de un nuevo órgano para gestionar el estratégico estrecho de Ormuz, que Teherán cerró de facto y por cuyo paso quiere cobrar a los buques.

En su cuenta oficial de X, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional compartió una publicación de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) en la que se indicaba que ofrecería “información en tiempo real sobre las operaciones” en este paso marítimo.

La cuenta de la Armada de los Guardianes de la Revolución compartió la misma publicación.

No quedó claro de inmediato qué funciones desempeñaría el nuevo organismo, pero, según la publicación especializada Lloyd’s List, su función consiste en “aprobar el tránsito de buques y recaudar derechos de paso en el estrecho de Ormuz”.

A principios de este mes, la cadena iraní de habla inglesa Press TV afirmó que el nuevo organismo constituía un “sistema para ejercer la soberanía” de Irán sobre el estrecho de Ormuz.

Una mujer sostiene la bandera iraní mientras permanece de pie frente a una valla publicitaria antiestadounidense referente al estrecho de Ormuz, instalada en un edificio en la plaza Valiasr en Teherán, el 10 de mayo de 2026. (ATTA KENARE / AFP) / / ATTA KENARE

Irán bloqueó casi totalmente el tráfico marítimo a través de este paso vital desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, en la que rige un frágil alto el fuego desde el 8 de abril.

El control de Irán sobre el estrecho sacudió los mercados mundiales y dio a Teherán una ventaja significativa, aunque Estados Unidos impuso su propio bloqueo naval a los puertos iraníes.

En tiempos de paz, cerca de un 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial transitan por esta ruta.

Desde que comenzó el conflicto, Irán ha afirmado en repetidas ocasiones que el tráfico marítimo a través del estrecho “no volverá a su situación anterior a la guerra” y el mes pasado declaró que había recibido los primeros ingresos procedentes de los peajes.

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Estados Unidos amenazó el martes 5 de mayo a Irán con un fuego "devastador" si ataca barcos comerciales en el estrecho de Ormuz, donde la Armada estadounidense lleva a cabo una operación para garantizar la libre navegación. (AFP)

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