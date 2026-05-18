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En esta imagen, obtenida de la agencia de noticias iraní ISNA y tomada el 2 de mayo de 2026, se ve al petrolero Bili, con bandera de Gambia, fondeado en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán. Foto: Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP
En esta imagen, obtenida de la agencia de noticias iraní ISNA y tomada el 2 de mayo de 2026, se ve al petrolero Bili, con bandera de Gambia, fondeado en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán. Foto: Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP
/ AMIRHOSSEIN KHORGOOEI
Por Agencia AFP

El máximo organismo de seguridad de Irán anunció el lunes la formación de un nuevo órgano para gestionar el estratégico estrecho de Ormuz, que Teherán cerró de facto y por cuyo paso quiere cobrar a los buques.

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