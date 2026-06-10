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Una embarcación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) que supuestamente participa en una operación para interceptar barcos que intentan cruzar el estrecho de Ormuz, el 21 de abril de 2026. (Meysam MIRZADEH / TASNIM NEWS / AFP) /
Una embarcación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) que supuestamente participa en una operación para interceptar barcos que intentan cruzar el estrecho de Ormuz, el 21 de abril de 2026. (Meysam MIRZADEH / TASNIM NEWS / AFP) /
/ MEYSAM MIRZADEH
Por Agencia AFP

Irán anunció el jueves que atacó dos embarcaciones que intentaban atravesar por el estrecho de Ormuz, y advirtió que hostigará a cualquier barco que transite por ese paso marítimo.

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