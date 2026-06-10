Irán anunció el jueves que atacó dos embarcaciones que intentaban atravesar por el estrecho de Ormuz, y advirtió que hostigará a cualquier barco que transite por ese paso marítimo.

La Armada iraní, citada por la televisión estatal Irib y la agencia Mehr, anunció que había alcanzado “dos buques que intentaban cruzar ilegalmente el estrecho de Ormuz”.

“Cualquier barco que transite por el estrecho de Ormuz será blanco” de ataques, según declaraciones del Estado Mayor iraní recogidas por la agencia Tasnim. El ejército advirtió también que el paso está “completamente cerrado a cualquier tipo de barco”.

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