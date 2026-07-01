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Resumen

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Conductores iraníes pasan en coche y en bicicleta junto a un cartel de gran tamaño del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, expuesto a lo largo de una autopista en Teherán, Irán, el 1 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Conductores iraníes pasan en coche y en bicicleta junto a un cartel de gran tamaño del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, expuesto a lo largo de una autopista en Teherán, Irán, el 1 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Garibabadi, anunció este miércoles la creación de una vía de comunicación para tratar las violaciones del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán durante las conversaciones indirectas con Estados Unidos en Doha.

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