Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un caza F-35 del Ejército de Estados Unidos sobrevuela durante ejercicios militares conjuntos de Polonia y países aliados de la OTAN, el 17 de septiembre de 2025. (Foto de Wojtek RADWANSKI / AFP).
Un caza F-35 del Ejército de Estados Unidos sobrevuela durante ejercicios militares conjuntos de Polonia y países aliados de la OTAN, el 17 de septiembre de 2025. (Foto de Wojtek RADWANSKI / AFP).
/ WOJTEK RADWANSKI
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) anunció este jueves haber alcanzado e infligido daños a un caza furtivo F-35 del Ejército de Estados Unidos en el espacio aéreo central de Irán, mediante un sistema de defensa antiaérea “moderno” de su fuerza aeroespacial.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.