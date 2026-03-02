Escuchar
Un lanzamiento de prueba durante la presentación del misil de crucero naval Ghadr-380 en un lugar no revelado en Irán, el 1 de febrero de 2025. (SEPAH NEWS / AFP)
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria iraní anunció este lunes el lanzamiento de la decimotercera ola de ataques contra bases estadounidenses en países de la región como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, así como contra Israel.

