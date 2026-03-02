La Guardia Revolucionaria iraní anunció este lunes el lanzamiento de la decimotercera ola de ataques contra bases estadounidenses en países de la región como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, así como contra Israel.

Una decena de drones impactaron la base de la Marina estadounidense Arifjan, en Kuwait, y otro ataque tuvo como blanco “uno de los puntos de concentración” de los estadounidenses en Dubái, según el comunicado, que indica que se espera que hayan causado muertos.

MIRA AQUÍ: Arabia Saudita confirma un ataque con drones contra la embajada de Estados Unidos en Riad

La televisión iraní publicó en redes sociales imágenes de otros supuestos ataques con misiles contra la base aérea Muwaffaq Salti en Jordania y contra Tel Aviv, en el marco de una operación que Teherán ha bautizado ‘Promesa Verdadera 4’.

La agencia kuwaití KUNA confirmó que las sirenas sonaron en el país, mientras que el Ministro de Defensa de Kukait anunció que se han detectado 178 misiles balísticos y 384 drones desde el inicio del conflicto, que han causado heridas a 27 militares.

También el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos indicó que sus defensas aéreas están repeliendo una andanada de misiles balísticos iraníes.

El Ministerio de Defensa de Qatar aseguró haber interceptado dos misiles antes de que impactaran sobre su territorio y recordaron que el Ejército catarí “posee capacidades y recursos totales” para “defender su soberanía”.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que identificaron misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel.

Los sistemas defensivos están operativos para interceptar la amenaza y, hasta el momento, no se han recibido informes de impactos ni víctimas, según la nota.

Estos ataques coinciden con nuevos bombardeos de Israel contra Teherán que han tenido como blanco la Corporación de Radiodifusión de Irán y otras áreas de la capital.

Según la televisión iraní, algunas partes del complejo, situado en el distrito norteño de Evin, sufrieron el impacto de los bombardeos, pero la transmisión no se vio interrumpida y continúa.

Desde la mañana del sábado, Israel bombardea junto a Estados Unidos distintas posiciones en Irán, alegando buscar destruir sus arsenales y producción de misiles balísticos y acabar con el régimen de los ayatolás.

Según la Media Luna Roja, más de 555 personas han muerto en la República Islámica a causa de estos ataques, 180 de las cuales perdieron la vida en un ataque contra una escuela en la localidad sureña de Minab.

VIDEO RECOMENDADO

El Ejército israelí informó este sábado del ataque a "decenas de objetivos militares" en Irán como parte de una operación que ha denominado 'Rugido de León' para eliminar lo que Israel considera "amenazas existenciales", en el marco de una acción coordinada con el Ejército estadounidense tras meses de planificación.

SOBRE EL AUTOR