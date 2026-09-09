Resumen
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Los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron el miércoles una nueva “zona de exclusión” cerca del estrecho de Ormuz que cubrirá partes del golfo de Omán y hasta del mar Arábigo, aunque detallarán sus coordenadas exactas posteriormente.
“Si un navío entra en esta zona sin coordinación previa, será objeto de nuestras sanciones”, declaró a la televisión estatal el portavoz del ejército ideológico iraní, Hosein Mohebi, sin precisar cuáles serán las sanciones.
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