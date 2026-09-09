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Resumen

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Esta fotografía de la Armada de Estados Unidos, publicada el 5 de septiembre de 2026, muestra un F/A-18 Super Hornet despegando de la cubierta de vuelo del portaaviones de clase Nimitz USS George Washington en el contexto de la guerra en Irán. (US NAVY / AFP).
Esta fotografía de la Armada de Estados Unidos, publicada el 5 de septiembre de 2026, muestra un F/A-18 Super Hornet despegando de la cubierta de vuelo del portaaviones de clase Nimitz USS George Washington en el contexto de la guerra en Irán. (US NAVY / AFP).
/ HANDOUT

Agencia AFP

Los Guardianes de la Revolución de anunciaron el miércoles una nueva “zona de exclusión” cerca del estrecho de Ormuz que cubrirá partes del golfo de Omán y hasta del mar Arábigo, aunque detallarán sus coordenadas exactas posteriormente.

“Si un navío entra en esta zona sin coordinación previa, será objeto de nuestras sanciones”, declaró a la televisión estatal el portavoz del ejército ideológico iraní, Hosein Mohebi, sin precisar cuáles serán las sanciones.

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