Los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron el miércoles una nueva “zona de exclusión” cerca del estrecho de Ormuz que cubrirá partes del golfo de Omán y hasta del mar Arábigo, aunque detallarán sus coordenadas exactas posteriormente.

“Si un navío entra en esta zona sin coordinación previa, será objeto de nuestras sanciones”, declaró a la televisión estatal el portavoz del ejército ideológico iraní, Hosein Mohebi, sin precisar cuáles serán las sanciones.

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