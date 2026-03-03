Escuchar
La sede de la embajada de Estados Unidos en Riad aparece fotografiada el 3 de marzo de 2026, después de haber sido atacada con drones anteriormente. (AFP)
Por Agencia EFE

Los ataques con drones ejecutados por Irán en Arabia Saudita el lunes golpearon la base de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Riad, de acuerdo con The Washington Post.

