Llamas se elevan en la embajada de Estados Unidos en Riad, en Arabia Saudita, tras un ataque con drones durante la noche del 3 de marzo de 2026.
Por Agencia EFE

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirmó este lunes que la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos drones, lo que ocasionó “pequeño incendio y daños materiales menores en el edificio”, sin que se informara de víctimas.

