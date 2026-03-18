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Una instalación petrolera de Aramco cerca del área de al-Khurj, justo al sur de la capital saudí, Riad, el 15 de septiembre de 2019. (FAYEZ NURELDINE / AFP)
Una instalación petrolera de Aramco cerca del área de al-Khurj, justo al sur de la capital saudí, Riad, el 15 de septiembre de 2019. (FAYEZ NURELDINE / AFP)
/ FAYEZ NURELDINE
Por Agencia EFE

Arabia Saudita dijo este jueves que dos de sus refinerías en Riad han sido atacadas, según recogió la cadena Al Jazeera, mientras el ministro de Asuntos Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, afirmó que el país se reserva el derecho de emprender acciones militares contra Irán si fuera necesario.

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