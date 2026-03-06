Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Humo y llamas se elevan tras un ataque aéreo israelí sobre Dahieh, un suburbio predominantemente chiíta en el sur de Beirut, Líbano, el 6 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/WAEL HAMZEH
Humo y llamas se elevan tras un ataque aéreo israelí sobre Dahieh, un suburbio predominantemente chiíta en el sur de Beirut, Líbano, el 6 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/WAEL HAMZEH
Por Agencia AFP

El balance de los ataques israelíes a Líbano desde el lunes ya asciende a 217 muertos y 798 heridos, anunció el viernes el ministerio de Sanidad libanés, y el primer ministro advirtió que “se avecina un desastre humanitario”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.