La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC, por sus siglas en inglés) afirmó este miércoles haber lanzado un ataque con misiles contra Tel Aviv en represalia por la muerte de Alí Larijani, a quien describió como “mártir”, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán que fue presidente del Parlamento y asesor del líder supremo, según un comunicado difundido por medios oficiales.

En la nota, el cuerpo militar aseguró que la ofensiva forma parte de la “ola 61” de la operación ‘Promesa Cumplida 4’ y que empleó misiles de varios tipos, incluidos ‘Khorramshahr 4’, ‘Qadr’, ‘Emad’ y ‘Kheibar Shekan’, algunos de ellos con capacidad de múltiples ojivas.

Irán vinculó la operación a la muerte de Larijani y “sus compañeros”, sin ofrecer detalles independientes sobre las circunstancias del fallecimiento.

El IRGC sostuvo que los proyectiles alcanzaron “más de 100 objetivos militares y de seguridad” y aseguró que los sistemas de defensa aérea israelíes fueron superados durante el ataque. Asimismo, indicó que partes de Tel Aviv habrían sufrido cortes de electricidad y que la respuesta de los servicios de emergencia se vio dificultada.

El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) informó de que dos personas murieron en Ramat Gan, en el distrito de Tel Aviv, por un impacto en su edificio registrado tras la andanada de misiles de Irán, los primeros fallecidos por los ataques iraníes desde el pasado 9 de marzo y que elevan a 14 el total de muertos en territorio israelí en la actual guerra contra el país persa, en tanto que Irán considera una cifra de más de 230 muertos y heridos.

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La guerra en Oriente Medio entró este sábado 14 de marzo en su tercera semana y se encuentra en una "fase decisiva", aseguró el sábado Israel, que junto con Estados Unidos continúa bombardeando Irán, mientras la república islámica responde con ataques a infraestructuras en el Golfo. (AFP)

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