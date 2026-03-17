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Un apartamento dañado por un ataque con misiles en Ramat Gan, en las afueras de Tel Aviv, Israel, el 18 de marzo de 2026. (Ilia YEFIMOVICH / AFP) /
Un apartamento dañado por un ataque con misiles en Ramat Gan, en las afueras de Tel Aviv, Israel, el 18 de marzo de 2026. (Ilia YEFIMOVICH / AFP) /
/ ILIA YEFIMOVICH
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC, por sus siglas en inglés) afirmó este miércoles haber lanzado un ataque con misiles contra Tel Aviv en represalia por la muerte de Alí Larijani, a quien describió como “mártir”, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán que fue presidente del Parlamento y asesor del líder supremo, según un comunicado difundido por medios oficiales.

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