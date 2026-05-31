La Guardia Revolucionaria iraní anunció este domingo haber derribado un dron estadounidense MQ-1 que, según indicó, había ingresado en el espacio aéreo de la República Islámica, cerca del estrecho de Ormuz, con la intención de llevar a cabo una “operación hostil”.

“El aparato fue detectado de inmediato y alcanzado por los modernos misiles de defensa antiaérea de la Guardia Revolucionaria”, afirmó el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

El documento señaló que el dron MQ-1 del Ejército estadounidense fue derribado esta madrugada al ingresar en el espacio de las aguas territoriales de Irán.

El incidente se produce horas después de que Estados Unidos anunciara una operación contra un buque que intentaba llegar a un puerto iraní desafiando el bloqueo impuesto por Washington a los puertos de la República Islámica.

Según informó este sábado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), el buque mercante M/V Lian Star navegaba por aguas internacionales en dirección a un puerto iraní en el golfo de Omán cuando fue interceptado por fuerzas estadounidenses.

De acuerdo con el Centcom, después de que el barco ignorara más de veinte advertencias, una aeronave estadounidense disparó contra la sala de máquinas del buque, dejándolo fuera de servicio.

La acción tuvo lugar en una zona próxima al estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que transitaba, antes de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, el 20 % del petróleo y el gas mundial.

Un dron militar estadounidense MQ-9 Reaper se aproxima para aterrizar en el Aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla, Puerto Rico, el 29 de diciembre de 2025. (Foto de Miguel J. Rodríguez Carrillo / AFP). / MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO

El estrecho se ha convertido en uno de los principales focos de tensión por el bloqueo impuesto por Irán desde el estallido del conflicto, a lo que EE.UU. respondió imponiendo un cerco sobre puertos y buques iraníes desde mediados de abril.

En un principio, Teherán sostuvo que exigiría el cobro de un peaje por el tránsito en esta estratégica vía marítima, pero más tarde aseguró que el cobro no sería por peaje, sino por una serie de “servicios de navegación” y medidas para proteger el medio ambiente.

Mientras tanto, Irán y Estados Unidos han intensificado, con la mediación de Pakistán, las negociaciones para poner fin a la guerra y lograr el desbloqueo de Ormuz.