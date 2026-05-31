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Fotografía de archivo de un buque cruzando el Estrecho de Ormuz, en Omán. Foto: EFE/ Ali Haider
Fotografía de archivo de un buque cruzando el Estrecho de Ormuz, en Omán. Foto: EFE/ Ali Haider
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria iraní anunció este domingo haber derribado un dron estadounidense MQ-1 que, según indicó, había ingresado en el espacio aéreo de la República Islámica, cerca del estrecho de Ormuz, con la intención de llevar a cabo una “operación hostil”.

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