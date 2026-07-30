Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los ataques con misiles de Estados Unidos tuvieron como objetivo fuerzas iraníes. (Foto: EFE)
Los ataques con misiles de Estados Unidos tuvieron como objetivo fuerzas iraníes. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) aseguró este jueves que destruyó tres cazas F-35 de Estados Unidos en un ataque a una base aérea de Jordania, después de que Amán, aliado de Washington, dijera que había derribado misiles procedentes de suelo iraní.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.