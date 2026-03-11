Escuchar
Se ven rastros de cohetes en el cielo sobre la ciudad costera israelí de Tel Aviv en medio de una nueva serie de ataques con misiles iraníes, el 11 de marzo de 2026. (Jack GUEZ / AFP) /
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró en un comunicado haber lanzado un ataque conjunto con el grupo chií Hezbolá contra objetivos en Israel, la primera ofensiva coordinada entre ambos después de doce días de conflicto en Oriente Medio.

