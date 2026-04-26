La Guardia Revolucionaria iraní informó este domingo del descubrimiento y la neutralización de más de 15 misiles pesados estadounidenses en el sur del país, que no llegaron a detonar durante los 39 días de bombardeos de Estados Unidos e Israel, antes de la tregua.

“La unidad de detección y desactivación de la Guardia Revolucionaria en la provincia de Hormozgán logró descubrir y neutralizar más de 15 misiles pesados pertenecientes al enemigo hostil durante la reciente guerra impuesta por Estados Unidos y el régimen sionista”, anunció el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Mehr.

Indicó que los misiles eran en su mayoría de los tipos GBU y BLU, entre otros modelos avanzados estadounidenses, cuyos mecanismos explosivos no funcionaron correctamente y pudieron ser recuperados intactos por equipos especializados.

Según la Guardia Revolucionaria, desde el inicio de la guerra el 28 de febrero ha descubierto, neutralizado o destruido más de 60 misiles y drones en distintas zonas del país, algunos de los cuales han sido utilizados posteriormente para análisis técnicos.

Entre el material recuperado se encuentran misiles antibúnker, misiles de crucero y drones avanzados, incluidos modelos como Harop, Lucas, MQ-9 y Hermes, agregó el comunicado.