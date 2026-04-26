La Guardia Revolucionaria iraní informó este domingo del descubrimiento y la neutralización de más de 15 misiles pesados estadounidenses en el sur del país, que no llegaron a detonar durante los 39 días de bombardeos de Estados Unidos e Israel, antes de la tregua.
“La unidad de detección y desactivación de la Guardia Revolucionaria en la provincia de Hormozgán logró descubrir y neutralizar más de 15 misiles pesados pertenecientes al enemigo hostil durante la reciente guerra impuesta por Estados Unidos y el régimen sionista”, anunció el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Mehr.
PUEDES VER: El presidente iraní pide reducir el consumo energético por la guerra y el bloqueo de EE.UU.
Indicó que los misiles eran en su mayoría de los tipos GBU y BLU, entre otros modelos avanzados estadounidenses, cuyos mecanismos explosivos no funcionaron correctamente y pudieron ser recuperados intactos por equipos especializados.
Según la Guardia Revolucionaria, desde el inicio de la guerra el 28 de febrero ha descubierto, neutralizado o destruido más de 60 misiles y drones en distintas zonas del país, algunos de los cuales han sido utilizados posteriormente para análisis técnicos.
Entre el material recuperado se encuentran misiles antibúnker, misiles de crucero y drones avanzados, incluidos modelos como Harop, Lucas, MQ-9 y Hermes, agregó el comunicado.
A muy poco del final de la cuenta regresiva, el presidente Donald Trump decidió este martes 21 de abril extender sin fecha definida el cese el fuego con Irán, que amenazó con destruir la capacidad petrolera de sus vecinos del Golfo si recibía ataques desde esos países. (AFP)