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Un dron MQ-9 Reaper despega el 13 de marzo de 2009 desde la Base Aérea de Kandahar, Afganistán, para una misión de apoyo a la Operación Libertad Duradera. (AFP).
Un dron MQ-9 Reaper despega el 13 de marzo de 2009 desde la Base Aérea de Kandahar, Afganistán, para una misión de apoyo a la Operación Libertad Duradera. (AFP).
/ JAMES LEE HARPER JR.
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria iraní informó este domingo del descubrimiento y la neutralización de más de 15 misiles pesados estadounidenses en el sur del país, que no llegaron a detonar durante los 39 días de bombardeos de Estados Unidos e Israel, antes de la tregua.

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