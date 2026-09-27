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Resumen

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Ciudadanos iraníes pasan junto a una valla publicitaria que muestra al líder libanés de Hezbolá, Hassan Nasrallah (izquierda), y al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, también asesinado, en Teherán el 27 de septiembre de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Ciudadanos iraníes pasan junto a una valla publicitaria que muestra al líder libanés de Hezbolá, Hassan Nasrallah (izquierda), y al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, también asesinado, en Teherán el 27 de septiembre de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

Las Fuerzas Armadas de Irán aseguraron que castigarán al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, incluso si termina la guerra, y que “tarde o temprano” llegará el día de su castigo.

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