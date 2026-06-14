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Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que se firmará el 19 de junio. (Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que se firmará el 19 de junio. (Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
Por Agencia EFE

El vicecanciller iraní, Ali Gharaibabadi, confirmó este domingo que el texto del memorando final de entendimiento entre Irán y Estados Unidos ha sido completado y que la firma oficial del Acuerdo de Islamabad tendrá lugar el viernes 19 de junio en Suiza, según informó la agencia de noticias iraní Fars.

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