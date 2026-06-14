El funcionario añadió que el levantamiento del bloqueo naval constituye otro de los elementos del acuerdo alcanzado.
El viceministro anticipó la publicación del texto del memorando: “Pronto publicaremos el texto del acuerdo de entendimiento y el pueblo verá cuántos logros hemos obtenido y cuántos compromisos hemos asumido”.
Advirtió que “dondequiera que haya un incumplimiento de los compromisos por parte de la contraparte”, realizarán la “acción específica correspondiente”.
El acuerdo fue mediado por Pakistán con el respaldo de Catar, Arabia Saudí y Turquía. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, confirmó, el fin del conflicto en sus redes sociales. Al igual que el presidente estadounidense, Donald Trump, quien tampoco ofreció más detalles del acuerdo.
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El presidente ruso, Vladimir Putin, descartó este viernes 5 de junio reunirse en un futuro próximo con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, para quien es una prueba más de que "no quiere poner fin a la guerra". (AFP)
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