icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ciudadanos iraníes pasan en coche junto a una gran valla publicitaria política con banderas nacionales de Irán en la plaza Valiasr de Teherán, Irán. Foto: EFE/Abedin Taherkenareh/ Archivo
Ciudadanos iraníes pasan en coche junto a una gran valla publicitaria política con banderas nacionales de Irán en la plaza Valiasr de Teherán, Irán. Foto: EFE/Abedin Taherkenareh/ Archivo
Por Agencia EFE

Irán aseguró este miércoles que ha recibido mensajes de Estados Unidos en los que Washington expresa su disposición a volver a cumplir los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento firmado en junio, pero indicó que aún no ha decidido si accederá a reanudar las negociaciones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.