Irán aseguró este miércoles que ha recibido mensajes de Estados Unidos en los que Washington expresa su disposición a volver a cumplir los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento firmado en junio, pero indicó que aún no ha decidido si accederá a reanudar las negociaciones.

“Hemos recibido mensajes de Estados Unidos que indican que está plenamente dispuesto a volver a cumplir sus compromisos”, afirmó el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, en una entrevista con la agencia estatal IRNA, al responder a las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una supuesta reanudación de las conversaciones entre ambos países.

Gharibabadi dijo que Teherán todavía no ha decidido si retomará las negociaciones con Washington y que continúa analizando los mensajes enviados por la Casa Blanca para determinar si existen garantías suficientes de que Estados Unidos cumplirá sus compromisos y evitará una nueva ruptura del proceso.

“Todos los mensajes deben ser analizados. Debemos mirar también hacia el futuro para no volver a entrar en un círculo vicioso en el que, dos o tres semanas después, nos encontremos otra vez ante nuevos enfrentamientos militares”, afirmó.

El diplomático insistió en que el cumplimiento de las obligaciones estadounidenses es una condición necesaria, pero no suficiente, para la reapertura del estrecho de Ormuz, y negó nuevamente que Estados Unidos participe en las conversaciones que Irán mantiene con Omán sobre la gestión de ese estratégico paso marítimo.

Según el viceministro, Teherán y Mascate están cerca de alcanzar un acuerdo para establecer una nueva ruta temporal de navegación en Ormuz, que podría mantenerse durante un periodo de entre dos y cuatro meses mientras se evalúa la evolución de la situación regional.

Una mujer iraní con velo pasa junto a una valla publicitaria antiestadounidense en la plaza Enghelab, en el centro de Teherán, Irán, el 3 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH / ABEDIN TAHERKENAREH

Gharibabadi explicó que esta nueva vía discurrirá parcialmente por aguas territoriales iraníes y omaníes y permitirá el tránsito de buques comerciales bajo un nuevo esquema de gestión, sustituyendo las rutas provisionales establecidas hasta ahora por Irán y Omán.

Horas antes, el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, declaró a la televisión estatal iraní que Teherán y Mascate han alcanzado un acuerdo sobre las características geográficas de una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz y se encuentran en la fase final de elaboración de una declaración conjunta sobre ese entendimiento.

El posible acuerdo llega después de que Trump afirmara que suspendió el fin de semana un ataque contra Irán para dar margen a unas negociaciones que, según anunció, comenzarían el lunes, algo que Teherán negó.

Irán y Estados Unidos firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento, bajo la mediación de Pakistán y Qatar, para poner fin a la guerra, pero las hostilidades se reanudaron a principios de julio, lo que llevó a Teherán a cerrar el estratégico estrecho de Ormuz y a Washington a restablecer el cerco naval frente a las costas iraníes.

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