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Imagen difundida este domingo por la agencia iraní Tasnim, que según afirma muestra los restos de dos helicópteros Black Hawk y un avión de transporte militar C130 del Ejército de EE.UU derribados en Irán. (EFE).
Imagen difundida este domingo por la agencia iraní Tasnim, que según afirma muestra los restos de dos helicópteros Black Hawk y un avión de transporte militar C130 del Ejército de EE.UU derribados en Irán. (EFE).
/ Tasnim News
Por Agencia EFE

Irán afirmó este domingo que frustró un intento de Estados Unidos de rescatar al piloto de un caza derribado, en una operación en la que, según Teherán, fueron alcanzadas cuatro aeronaves, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que habían rescatado con vida al militar.

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