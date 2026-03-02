El embajador de Irán ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Ali Reza Najafi, aseguró este lunes que Israel y EEUU han atacado de nuevo la planta de enriquecimiento en Natanz, en el centro de Irán.

En declaraciones ante la prensa en Viena, el diplomático dijo que “una vez más, atacaron ayer (domingo) las instalaciones nucleares pacíficas y salvaguardadas de Irán” .

Al ser preguntado, Najafi confirmó que se trata de Natanz, si bien unos minutos antes el director general del OIEA, Rafael Grossi, había dicho que no disponía de indicios de nuevos ataques contra instalaciones atómicas en Irán

“Martirizaron a nuestro Líder Supremo (Ali Jamenei), quien era el único erudito musulmán que prohibía completamente las armas nucleares” , aseguró el diplomático iraní.

Najafi calificó los ataques iniciados el sábado por la mañana como “ilegales, criminales y brutales”, al tiempo que acusó a Estados Unidos de usar “mentiras, el engaño y la tergiversación” como “herramienta fundamental” de su política exterior.

“Esto es lo que se ha llamado ‘armas de engaño masivo’ de EEUU. Históricamente, utilizaron el engaño y la desinformación para invadir otros países ”, aseguró el diplomático iraní.

Destacó que ya por segunda vez, Estados Unidos ataca su país en medio de unas negociaciones.

“Hoy se suponía que íbamos a tener negociaciones técnicas en Viena. Basándose en engaños y acusaciones infundadas, atacaron nuestras instalaciones nucleares pacíficas y salvaguardadas ”, concluyó Najafi.

Grossi había dicho hoy, al inicio de una sesión especial de la Junta de Gobernadores del OIEA, que por ahora no disponía de información sobre posibles ataques contras instalaciones nucleares en Irán, si bien reconoció que el organismo aún no ha podido comunicarse con el regulador nuclear de Irán.

El Ejército israelí informó este sábado del ataque a "decenas de objetivos militares" en Irán como parte de una operación que ha denominado 'Rugido de León' para eliminar lo que Israel considera "amenazas existenciales", en el marco de una acción coordinada con el Ejército estadounidense tras meses de planificación.

