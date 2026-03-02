Resumen

Esta imagen satelital proporcionada por Maxar Technologies muestra cráteres de ataques aéreos sobre salas de centrifugadoras subterráneas en la instalación de enriquecimiento nuclear de Natanz, el 24 de junio de 2025. (AFP).
Por Agencia EFE

El embajador de Irán ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Ali Reza Najafi, aseguró este lunes que Israel y EEUU han atacado de nuevo la planta de enriquecimiento en Natanz, en el centro de Irán.

