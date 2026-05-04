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Una iraní camina junto a un mural antiestadounidense en una calle de Teherán, Irán, el 4 de mayo de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Una iraní camina junto a un mural antiestadounidense en una calle de Teherán, Irán, el 4 de mayo de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

El Ejército de Irán aseguró este lunes que lanzó disparos de aviso con misiles contra destructores de Estados Unidos que trataban de acercarse al estrecho de Ormuz, un extremo que ha sido desmentido por el Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

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