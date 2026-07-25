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Irán lanzó ataques con drones contra posiciones militares de Estados Unidos en Bahréin y Jordania, países aliados de Washington en Oriente Medio, el 24 de julio de 2026. (Agencia de Noticias Iraní Tasnim / EFE)
Irán lanzó ataques con drones contra posiciones militares de Estados Unidos en Bahréin y Jordania, países aliados de Washington en Oriente Medio, el 24 de julio de 2026. (Agencia de Noticias Iraní Tasnim / EFE)
/ Agencia de noticias iraní Tasnim
Por Agencia EFE

Irán afirmó este sábado que sus ataques contra intereses estadounidenses continuarán “hasta la rendición total del enemigo”, en medio de una nueva escalada del conflicto entre ambos países, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que las conversaciones con Teherán continúan pese a los ataques cruzados.

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