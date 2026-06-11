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El portavoz del Ministerio Exteriores iraní, Ismail Bagaei. (IRNA)
El portavoz del Ministerio Exteriores iraní, Ismail Bagaei. (IRNA)
Por Agencia EFE

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, aseguró que Teherán todavía no ha alcanzado ninguna “conclusión final” con respecto a un acuerdo con Estados Unidos, pese a que el presidente Donald Trump dijo haber conseguido un “gran” pacto entre ambos países.

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