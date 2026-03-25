El responsable iraní advirtió de que “los generales han destruido, los soldados no pueden arreglarlo; en cambio, solo serán víctimas de las ilusiones de (Benjamín) Netanyahu”, en referencia al primer ministro israelí.
“No pongan a prueba nuestra determinación de defender nuestra patria”, se lee en su mensaje.
En respuesta, Irán ha lanzado oleadas de misiles y drones contra Israel y objetivos estratégicos en el Golfo, además de mantener bloqueado el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del suministro mundial de crudo.
VIDEO RECOMENDADO
Por primera vez en 24 días de guerra, al menos una de las partes ha mostrado voluntad de desescalar el conflicto: el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó posponer durante 5 días los ataques a centrales e infraestructuras eléctricas y aseguró que ya está negociando un acuerdo con Irán. (EFE)