Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de un miembro de las fuerzas de seguridad iraníes frente a una valla en la que aparecen el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, y varios mandos militares iraníes. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Fotografía de un miembro de las fuerzas de seguridad iraníes frente a una valla en la que aparecen el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, y varios mandos militares iraníes. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó este miércoles que su país “sigue de cerca” el envío de tropas estadounidenses a la región, ante el posible despliegue de al menos 2.000 paracaidistas en Oriente Medio.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.