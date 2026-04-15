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Mohsen Rezaei, asesor militar del líder supremo de Irán Mojtaba Jamenei. (Captura de video)
Mohsen Rezaei, asesor militar del líder supremo de Irán Mojtaba Jamenei. (Captura de video)
Por Agencia AFP

El asesor militar del líder supremo de Irán advirtió el miércoles que su país hundiría buques de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz si Washington decide “vigilar” esta vía marítima clave para el mercado de petróleo mundial.

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