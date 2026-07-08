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Resumen

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Una bandera con los retratos del actual líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei (izquierda), y de su padre asesinado, Ali Jamenei, durante una procesión fúnebre en Teherán el 6 de julio de 2026. (Foto de Ozan KOSE / AFP).
Una bandera con los retratos del actual líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei (izquierda), y de su padre asesinado, Ali Jamenei, durante una procesión fúnebre en Teherán el 6 de julio de 2026. (Foto de Ozan KOSE / AFP).
/ OZAN KOSE
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria iraní reivindicó este miércoles 85 ataques contra bases estadounidenses en países del Golfo Pérsico, horas después de que Washington lanzara una ofensiva contra la República Islámica por sus supuestos ataques contra embarcaciones que navegaban por el estrecho de Ormuz.

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