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Resumen

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Un lanzador de misiles antiaéreos disparando con éxito durante un ejercicio militar conjunto entre el Ejército ide Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) durante un ejercicio. (Foto: Oficina del Ejército iraní / AFP | Archivo).
Un lanzador de misiles antiaéreos disparando con éxito durante un ejercicio militar conjunto entre el Ejército ide Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) durante un ejercicio. (Foto: Oficina del Ejército iraní / AFP | Archivo).
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Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró haber atacado la madrugada de este lunes dos bases estadounidenses en Jordania como represalia al bombardeo de Washington sobre la isla iraní de Larak, realizado horas antes.

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