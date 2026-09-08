La Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber atacado la madrugada de este miércoles dos buques de guerra estadounidenses y bases de Washington en Jordania como represalia a los ataques de la Casa Blanca contra petroleros iraníes.

Según un comunicado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) recogido en la agencia iraní Tasnim, Teherán atacó la base Al Azraq, en Jordania, y dos destructores estadounidenses que transportaban misiles de crucero.

El Ejército jordano aseguró haber destruido 18 de los misiles iraníes que se dirigieron contra su país, mientras que dos más cayeron en “zonas despobladas”.

Estos ataques iraníes son una represalia contra los bombardeos estadounidenses sobre petroleros iraníes de esta noche.

El Comando Central del ejército de EE.UU. aseguró haber destruido cinco embarcaciones vinculadas, según ellos, a la CGRI como respuesta a los ataques previos de Teherán contra un buque de guerra estadounidense.

La CGRI amenazó también a los petroleros de Kuwait y Bahréin, asegurando que serían “blanco de ataques”.