icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las defensas aéreas de Jordania interceptan misiles lanzados desde Irán, tal como se observa desde el lado israelí del valle del Jordán, el 9 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/ATEF SAFADI)
Las defensas aéreas de Jordania interceptan misiles lanzados desde Irán, tal como se observa desde el lado israelí del valle del Jordán, el 9 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/ATEF SAFADI)
/ ATEF SAFADI

Agencia EFE

La aseguró haber atacado la madrugada de este miércoles en como represalia a los ataques de la Casa Blanca contra petroleros iraníes.

Según un comunicado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) recogido en la agencia iraní Tasnim, Teherán atacó la base Al Azraq, en Jordania, y dos destructores estadounidenses que transportaban misiles de crucero.

El Ejército jordano aseguró haber destruido 18 de los misiles iraníes que se dirigieron contra su país, mientras que dos más cayeron en “zonas despobladas”.

Estos ataques iraníes son una represalia contra los bombardeos estadounidenses sobre petroleros iraníes de esta noche.

El Comando Central del ejército de EE.UU. aseguró haber destruido cinco embarcaciones vinculadas, según ellos, a la CGRI como respuesta a los ataques previos de Teherán contra un buque de guerra estadounidense.

La CGRI amenazó también a los petroleros de Kuwait y Bahréin, asegurando que serían “blanco de ataques”.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Saber más
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.