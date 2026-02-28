Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una columna de humo elevándose sobre Dubái mientras Irán realizaba ataques de represalia en el Golfo Pérsico tras los ataques estadounidenses e israelíes.(Foto: AFP).
Una columna de humo elevándose sobre Dubái mientras Irán realizaba ataques de represalia en el Golfo Pérsico tras los ataques estadounidenses e israelíes.(Foto: AFP).
/ -
Por Agencia EFE

El aeropuerto de Dubái, la ciudad más poblada de Emiratos Árabes Unidos, confirmó que una zona de su terminal sufrió “daños menores” y que cuatro personas resultaron heridas en un incidente que no especificó, después de un ataque iraní contra el país como retaliación por los bombardeos sobre Irán de Estados Unidos y Israel.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.