Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El aeropuerto de Dubái, la ciudad más poblada de Emiratos Árabes Unidos, confirmó que una zona de su terminal sufrió “daños menores” y que cuatro personas resultaron heridas en un incidente que no especificó, después de un ataque iraní contra el país como retaliación por los bombardeos sobre Irán de Estados Unidos y Israel.
TE PUEDE INTERESAR
- Trump llama al pueblo iraní a “recuperar” su país tras la muerte del ayatolá Jamenei
- Bahréin califica ataques iraníes de “cobardes” y dice que países del Golfo se defenderán
- Trump y Netanyahu vieron una foto del cadáver del ayatola Alí Jamenei, según la televisión de Israel
- Trump dice que baraja “tomar el control de todo” Irán o retirarse “en dos o tres días”
- EN VIVO | Reacciones y últimas noticias de la tensión en Medio Oriente tras ataque de EE. UU. e Israel contra Irán
Seguir temas